9 Yaşındaki Elif Beril, Taekwondo ile Kayseri Şampiyonu Oldu

Kayseri'de sporla tanışmak ve zaman geçirmek için taekwondo ile tanışan 9 yaşındaki Elif Beril, kendini geliştirerek girdiği ilk şampiyonada kilosunda Kayseri şampiyonu olarak büyük başarı elde etti.

Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki Elif Beril Üngür, keyifli zaman geçirmek için ilk önce jimnastik ve voleybol branşlarıyla uğraştı. Ardından hocasının yönlendirmesi ile tekvando ile tanışan Üngür, çalışmalarını sürdürdü. Kısa süre içerisinde kendini geliştiren küçük sporcu, Kayseri'de düzenlenen Okullararası Tekvando Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

"Hedefim Kübra Dağlı gibi olmak"

Sporla tanışma hikayesini anlatan Elif Beril Üngür, "Önce jimnastik ve voleybola gittim. Sonrasında da taekwondo branşı ile tanıştım. Buradaki hocam ile devam ettirmek istedim. Bu sporu yaptığım için çok mutluyum. Yapılan yarışmada da Kayseri il birincisi olduğum için hocama minnettarım. Bütün arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Bu sporla tanışınca kendimi çok daha iyi ve sağlıklı hissettim. Spor benim için yara bandı gibi bir şey oldu. İlk hedefim olan Kayseri şampiyonluğunu başardım. Adım adım Türkiye şampiyonası, sonra da dünya şampiyonasına girmek istiyorum. Örnek aldığı kişi Kübra Dağlı gibi olmak istiyorum" diye konuştu.

"Kayserili gençler taekwondoya yoğun ilgi gösteriyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Muhammet Koç ise, "Kayseri'de taekwondo maçlarında ve Türkiye şampiyonasında başarılı bir şekilde ilerliyor. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı müdürümüzün de bu konuda gayretli şekilde destekleri sürüyor. Bizlerde ilimizi Türkiye şampiyonasında da ve uluslararası maçlarda da en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Kayseri'deki gençlerimiz bu sporu çok seviyorlar. Mücadeleci olmak özümüzde de vardır. Bundan dolayı çocuklar dövüş sporuna daha düşkün oluyor. O yüzden Kayseri'de bunun sıkıntısını yaşamıyoruz. Çocuklar çok meraklı. Bu sporda olimpik ve diğer spor dallarına çocukların yapısına uygun olduğu için ilgi artıyor. Elif Beril ilk kez girdiği bir turnuvada 36 kiloda yarıştı ve ilk heyecanını yaşadı. Daha önce voleybol oynuyordu ama sonrasında bize geldi. Ona da bu sporu sevdirdik. Bir çocuk branşı severse ilerler ve devam eder. Elif de bunun en büyük örneği. Gayretli çalışmasıyla, antrenmanlarındaki özverisiyle kendisini geliştirdi ve bunun da mükafatını maçta aldı. Bizleri de arkadaşlarını gururlandırdı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ