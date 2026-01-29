9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

Haberler

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin dokuzuncu ayrılığı Dominik Livakovic oldu; Hırvat kaleci bugün Dinamo Zagreb'e imza atarak eski takımına geri dönüyor.

  • Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yollarını ayırıyor.
  • Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb ile sözleşme imzalayacak.
  • Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Ara transfer döneminde kadroda ciddi değişime giden Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile de yollarını ayırıyor. Sarı-lacivertli kulüp, bugüne kadar Szymanski, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz ile vedalaşmıştı. Livakovic'le birlikte bu sayı dokuza çıktı.

LIVAKOVIC DİNAMO ZAGREB'E DÖNÜYOR

Sezon başında Fenerbahçe tarafından Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde forma şansı bulamadı. Bir süre önce ayrılık talebini yönetime ileten Hırvat kalecinin yeni adresi eski kulübü Dinamo Zagreb oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI, İMZA BUGÜN

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Dominik Livakovic'in bugün Dinamo Zagreb ile sözleşme imzalayarak transferini resmileştirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-2024 sezonu başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

livakovic edersondan daha iyi kaleci edersonun reflexleri bitmiş ugurcanla kıyaslanıyotdu karıyer olarak ugurcandan ddaha iyi kariyeri olabilir ama ugurcan cakır şuan daha iyi bir kaleci musleradan sonra oda takımı şampiyon yapar

