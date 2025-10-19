Haberler

9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Recep Kara Oldu

9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Recep Kara Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen 9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde bin güreşçi er meydanına çıkarak büyük bir heyecan yaşattı. Müsabakaların sonunda başpehlivanlık unvanını Recep Kara kazandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bin güreşçinin er meydanına çıktığı 9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, yoğun katılım ve büyük heyecana sahne oldu. Kozan Şehir Stadı'nda gerçekleşen güreşlere Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda pehlivan katıldı. Gün boyu süren müsabakaların ardından başpehlivanlık unvanını Recep Kara kazandı. Serhat Balcı ikinci olurken, Ali İhsan Arıç ve Ali Böncüoğlu ise üçüncülüğü paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.