9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan Recep Kara Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, yoğun katılım ve büyük heyecana sahne oldu. Kozan Şehir Stadı'nda gerçekleşen güreşlere Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda pehlivan katıldı. Gün boyu süren müsabakaların ardından başpehlivanlık unvanını Recep Kara kazandı. Serhat Balcı ikinci olurken, Ali İhsan Arıç ve Ali Böncüoğlu ise üçüncülüğü paylaştı.