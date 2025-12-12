9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası Zonguldak'ta başladı

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan 9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, bugün düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Kozlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, 12-14 Aralık 2025 tarihleri arasında devam edecek. Turnuvaya başta Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan olmak üzere 7 ülke ile Türkiye'nin 37 farklı ilinden yaklaşık bini aşkın sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, her yıl olduğu gibi spor camiasından yoğun ilgi görüyor. Açılış seremonisinde sporcular kortej eşliğinde salona çıkarken, organizasyonun dostluk ve fair-play ruhuna vurgu yapıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu açılışta konuşan Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi, "Müsabakalarımıza katılan 7 ülke 37 ilimiz, 280 sporcuyla antrenörleriyle spor camiasının burada olmasından dolayı çok mutluyuz. İlimizden çok güzel anılarla ayrılmalarını, müsabakaların iyi geçmesini diliyorum. Kazasız belasız geri dönmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

2016 yılında ilk kez düzenlenen Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, pandemi yılı olan 2020 dışında her yıl aralıksız olarak gerçekleştirildi. Organizasyon, Madenciler Günü kapsamında her yıl aralık ayında düzenlenmesiyle de dikkat çekiyor.

Turnuva, 14 Aralık'ta yapılacak müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek. - ZONGULDAK