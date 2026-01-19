Haberler

9 maçlık seri bitti! Barcelona'ya büyük şok

Güncelleme:
La Liga'nın 20. haftasında Real Sociedad ve Barcelona karşılaştı. Ev sahibi Real Sociedad, Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek rakibinin 9 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Bu sonuçla Barcelona, Real Madrid ile puan farkını 4'e çıkarma fırsatını kaçırdı ve 49 puanda kaldı.

ANOETA'DA SÜRPRİZ SONUÇ

La Liga'nın 20. haftasında Real Sociedad ile Barcelona karşı karşıya geldi. Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Barcelona bu yenilgiyle ligde 9 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

GOLLER OYARZABAL VE GUEDES'TEN

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikel Oyarzabal ile 71. dakikada Gonçalo Guedes attı. Barcelona'nın tek golü ise 70. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.

BARCELONA FIRSATI TEPTİ

Barcelona bu sonuçla, Real Madrid ile puan farkını 4'e çıkarma şansını kullanamadı ve 49 puanda kaldı. Real Sociedad ise puanını 24'e yükseltti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Oviedo'yu sahasında ağırlayacak. Real Sociedad ise Celta'yı konuk edecek.

