9 gün içinde gönderilmişti! Mustafa Dalcı yeniden Sakaryaspor'da

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştığını duyurdu. 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon da Sakaryaspor'la anlaşmış ancak sadece 9 gün görevde kalmıştı.

  • Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi.
  • Mustafa Dalcı, geçen sezon Sakaryaspor'da sadece 1 maçta görev yaptıktan sonra dokuzuncu gününde görevinden ayrılmıştı.

Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

SAKARYASPOR'DA İKİNCİ MUSTAFA DALCI DÖNEMİ

Yeşil-siyahlı ekip Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.

9 GÜN İÇERİSİNDE GÖNDERİLMİŞTİ

Geride bıraktığımız sezonda da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen 52 yaşındaki teknik direktör Mustafa Dalcı, sadece 1 maçta görev yapmış, ardından görevinin dokuzuncu gününde yollar ayrılmıştı.

