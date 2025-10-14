Haberler

7 dakikada 3 gol! İzlanda-Fransa maçı nefesleri kesti
Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 4. haftasında 7 dakikada 3 golün atıldığı maçta Fransa, deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 4. haftasında İzlanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

7 DAKİKADA 3 GOL ÇIKTI

Karşılaşmada İzlanda, 39. dakikada Victor Palsson ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda tempo çok arttı ve 7 dakika içerisinde 3 gol geldi. Fransa 63. dakikada Cristopher Nkunku ve 68. dakikada Mateta'nın golleriyle 2-1 öne geçti. İzlanda bu gole 70. dakikada Kristian Hlynsson ile hemen cevap verdi ve maçın skorunu belirledi.

FRANSA LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fransa, sahasında Ukrayna'yı ağırlayacak. İzlanda, Azerbaycan'a konuk olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

