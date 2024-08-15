88. dakikada oyuna almıştı! Ancelotti'nin Arda Güler'e söylediği sözler ortaya çıktı

UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler ile Carlo Ancelotti'nin maç sonrası yaptığı görüşme dikkat çekti.

KUPAYI REAL ALDI

Valverde ve Mbappe'nin golleriyle Real Madrid, Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Maçın ardından ise Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le yaptığı görüşme dikkatlerden kaçmadı.

ANCELOTTİ'NİN ARDA'YA NE DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Defensa Central'de yer alan habere göre İtalyan teknik adam Süper Kupa'da yalnızca birkaç dakika süre alan Arda Güler'e sezonun devamında bu durumun böyle devam etmeyeceğini ve daha fazla süre bulacağını belirtti. Ayrıca Mallorca maçında da daha fazla oynama şansı bulacağını çünkü bunu hak ettiğini dile getirdi.