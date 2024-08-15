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88. dakikada oyuna almıştı! Ancelotti'nin Arda Güler'e söylediği sözler ortaya çıktı

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UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6 kez kupayı müzesine götürdü. Mücadele sonrası Carlo Ancelotti'nin 88. dakikada oyuna aldığı Arda Güler'e neler söylediği ortaya çıktı.

UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler ile Carlo Ancelotti'nin maç sonrası yaptığı görüşme dikkat çekti.

KUPAYI REAL ALDI

Valverde ve Mbappe'nin golleriyle Real Madrid, Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Maçın ardından ise Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le yaptığı görüşme dikkatlerden kaçmadı.

ANCELOTTİ'NİN ARDA'YA NE DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Defensa Central'de yer alan habere göre İtalyan teknik adam Süper Kupa'da yalnızca birkaç dakika süre alan Arda Güler'e sezonun devamında bu durumun böyle devam etmeyeceğini ve daha fazla süre bulacağını belirtti. Ayrıca Mallorca maçında da daha fazla oynama şansı bulacağını çünkü bunu hak ettiğini dile getirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (10)

Engin Demir:

hala inanlar var bu adamı oynatacağına !! sakatlıklar hariç bu çocukta malesef Real oyun hızı yok ve hiç olmayacak . Proje için alındı va yakında görürsünüz nereye gideceğini ..

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YalancıSavar:

Amma abarttınız arkadaş.. 5 dk oyunda kaldı.

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engin tuta:

16 yaşındaki yamal var...kupa kazanan ...bu hala bekle diyor

13
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saim emirler:

Don Ancelotti: Guler seni daha çok oynatacağım merak etme yaşın daha çok genç kazanacağın bir çok kupa olacak bana güven ve aceleci davranma.

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UnderMyClaws 81:

Arda aklin varsa git baska takima bu adam Türk düsmani. Seneye birde Florian Wirtz i transfer edeceklermis, bosuna kenarda oturup zaman kaybetme.

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Letgohesap null:

Barcelonaya gitse şimdi çoktan 100 maça çıkmıştı.

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Emre Yeşilyurt:

Buda öğüt baba anca sallasın

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man over:

Arda'nın imkanı varsa başka takıma gitsin.1 sezonda 30 maç oynasa, real'de göstereceği gelişimden fazlasını gösterir.Futbolcu oynadıkça gelişir.

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