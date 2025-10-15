Haberler

840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz
Güncelleme:
At yarışında Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışlar sonucu 1 kişi dev ikramiyenin tek başına sahibi oldu. TJK'dan yapılan açıklamaya göre, 6'lı Ganyan kuponunu doğru tahmin eden talihli, tam 18 milyon 114 bin 890 lira kazandı.

At yarışında Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışlar sonucu İstanbul'da yaşayan bir yarışsever, tüm yarışların sonucunu bilerek turnayı gözünden vurdu.

DEV İKRAMİYENİN TEK BAŞINA SAHİBİ OLDU

Türkiye Jokey Kulübü'nün 14 Ekim Salı tarihli Adana yarış sonuçlarına göre, günün ikinci 6'lı Ganyan oyununda yalnızca bir kişi tüm koşuları doğru tahmin etti. Bu kişi, 18 milyon 114 bin 890 liralık ikramiyenin tek başına sahibi olmayı başardı.

KUPON İSTANBUL'DAN OYNANDI

TJK'nın açıklamasına göre; İkramiye, 2024 yılının en yüksek tek kupon ödemeleri arasında yer aldı. Şanslı yarışseverin kuponu İstanbul Maltepe'deki 871 numaralı Ganyan Bayii'nden oynandı. Kuponun toplam bedeli 840 TL olarak açıklandı.

Talihli yarışsever ilk ayakta 1'den 10'a kadar tüm atları, ikinci ayakta ise 14 ata yer verdi. Üçüncü ayakta 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 numaralı atları tercih eden yarışsever, dördüncü ayakta 3 numaralı atı tek yazdı. Beşinci ve altıncı ayaklarda ise sırasıyla 5 ve 6 numaralı atları tercih ederek yaptığı kuponda mutlu sona ulaştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDerunum:

Kazanan falan yok, hepsi palavra. Son paranızı da bunlara yatırmayın, gidin evinize bir ekmek daha alın ve yiyin.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Müneccim misin birader? Eşekten hallice atların yarışı kazanacağını nereden bildin?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
