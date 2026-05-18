83. Arnavutluk Bisiklet Turu başladı

83. Arnavutluk Bisiklet Turu, başkent Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen törenle start aldı. Tur, 5 gün sürecek ve Balkanlar ile Avrupa'dan 20 takımın katılımıyla gerçekleşecek.

Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Arnavutluk Ulusal Olimpiyat Komitesi, Arnavutluk Bisiklet Federasyonu ve diğer kurumların işbirliğiyle organize edilen bisiklet turunun startı, İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi.

Bakan Blendi Gonxhja, burada yaptığı konuşmada, ülkenin, Balkanlar'dan ve Avrupa'dan 20 takımın katılımıyla düzenlenen yarışlar dolayısıyla 5 gün boyunca bisiklet yarışı sahnesine dönüşeceğini söyledi.

Gonxhja, "İlk etap, enerji, tarih ve misafirperverlikle dolu başkent Tiran'da başlıyor. Tarihi anıtlar arasında, şehrin modern ritmiyle iç içe bisiklet sürmek, (yarışmacılara) eşsiz bir spor ve turistik deneyim sunacak." ifadelerini kullandı.

22 Mayıs tarihinde sona erecek 83. Arnavutluk Bisiklet Turu, çeşitli kentleri kapsayacak 5 etaptan oluşacak.

Bisiklet turunda, Arnavutluk'un yanı sıra diğer Balkan ülkelerinden ve Avrupa'dan bisiklet takımları yarışacak.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
