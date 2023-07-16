8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda Fetene Alemu Regasa birinci oldu

Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin (BÜDDER) düzenlediği 8'inci Uluslararası Edirne Maratonu'nda geçen yılın birincisi Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa birinci oldu. Maratonda 923 atlet yarıştı ve 10K ve 21K kategorilerinde mücadele edildi. Ayrıca bu yıl ilk kez paten yarışı da düzenlendi.