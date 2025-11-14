Haberler

8 Süper Lig Kulübü Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları sonrası 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlar çirkin tezahürat ve talimatlara aykırı davranışları nedeniyle disipline alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre ligin 12. haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 kulüp disiplin kuruluna gönderildi.

Trabzonspor, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Kasımpaşa, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş ile Fenerbahçe de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi.

Kocaelispor ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gitti. Galatasaray da çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle disipline sevk edildi.

Ayrıca Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı sonrası yaptığı "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları", RAMS Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

1. Lig sevkleri

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den 5 kulübü 13. haftada oynanan maçlardaki ihlaller nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

SMS Grup Sarıyer ile Sakaryaspor, maçta gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.

İmaj Yapı Vanspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

Serikspor ile Esenler Erokspor, müsabakada 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı disipline gönderildi.

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin ile Erzurumspor'un antrenörü Ziya Akçeken, hakareti nedeniyle disipline sevk edildi. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

SMS Grup Sarıyer'in oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı da kural dışı hareketi sebebiyle disipline gönderildi. Esenler Erokspor'un oyuncusu Amilton da hakareti ve tehdidi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi. Özbelsan Sivasspor oyuncusu Valon Ethemi ile SMS Grup Sarıyer'in idarecisi Serkan Torun ise sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı disipline gönderildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
