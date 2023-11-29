Ülke TV'nin düzenlediği 8. Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törende birçok sporcu, siyasetçi ve basın mensubu ödüllerini aldı.

Ülke TV'nin geleneksel olarak düzenlediği "8. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni, Ankara'da yapıldı.

Bir otelde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı bakan yardımcıları, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Anadolu Ajansı'na ödül

Törende Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğru "Yılın Spor Editörü" ödülüne layık görüldü. AA'nın ödülünü Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğru, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.

Gecede ödül alan kurum, kuruluş, yönetici, spor adamları ve basın mensuplarına ödülleri, törene katılan spor ve siyaset adamlarıyla bürokratlar tarafından verildi.

Törende ödüle layık görülen kişi ve kurumlar şunlar:

Ata Sporumuz Yağlı ve Karakucak Güreşinin Ulusal ve Uluslararası Arenada Tanıtım Ödülü: İbrahim Türkiş

Geleneksel Atlı Spor Branşının Ulusal ve Uluslararası Arenada Tanıtım Ödülü: Zübeyir Bekiroğlu

Yılın Naim Süleymanoğlu Özel Ödülü: Muhammed Furkan Özbek

Yılın Çıkış Yapan Genç Kadın Milli Takımı Ödülü: Hentbol U17 Kadın Milli Takımı

Yılın Çıkış Yapan Genç Yetenek Ödülü: Ediz Gürel

Yılın Büyük Usta Ödülü: Mustafa Yılmaz

Yılın İsmail Akçay Ödülü: Atletizm 4x400 Erkek Milli Takımı

Yılın DEAF Olimpik Ödülü: İşitme Engelli Erkek Voleybol Milli Takımı

Yılın Genç Sporcu Ödülü: Enver Yıldırım

Yılın Erkek Takımı Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı

Yılın Nazım Canca Özel Ödülü: Salih Yıldız ve Özlem Yıldız

Yılın Fark Yaratanlar Ödülü: Down Futsal Milli Takımı

Sporda Türkiye Yüzyılı Büyük Ödülü: Cantürk Alagöz (İş İnsanı)

Türk Sporuna Katkı Ödülü: İbrahim Altunbay (İş İnsanı)

Türkiye'ye Değer Katanlar Özel Ödülü: Ferhat Nasıroğlu (İş İnsanı)

Yılın Yaşar Doğu Ödülü: Serbest, Grekoromen ve Kadın Güreş Milli Takımları

Yılın Kadın Takımı Ödülü: Voleybol Kadın A Milli Takımı

Yılın Erkek Sporcu Ödülü: Mete Gazoz

Yılın Takımları Ödülü: Boks Kadın Erkek Mili Takımları

Yılın Yavuz Kocaömer Ödülü: Dr. Murat Aksu

Yılın İsmet Iraz Ödülü: Tekvando Kadın ve Erkek Milli Takımları

Yılın Paralimpik Kadın Milli Takımı Ödülü: Kadın Golbol Milli Takımı

Yılın Takımları Esat Delihasan Ödülü: Karate Erkek ve Kadın Milli Takımları

Yılın Cemal Alpman Ödülü (Cimnastik): Artistik Kadın ve Erkek Milli Takımları

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin

Yılın Amatör Sporlarına Hizmet Ödülü: Ebubekir Tivnikli (İş İnsanı)

Yılın Vefa Ödülü: Cengiz Aygün (İş İnsanı)

Yılın Spor Editörü: Hüseyin Doğru (Anadolu Ajansı Spor Haberleri Müdür Yardımcısı)

Yılın Spor Ödülü: Ercan Ata