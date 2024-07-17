8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için Al Ahli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertliler bu transfer için 4 eşit taksitte 8 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun maaşını kulübü Al Ahli karşılayacak.