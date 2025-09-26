8 kollu ahtapot! Uğurcan Çakır, kendi rekorunu egale etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

MAÇIN ADAMI UĞURCAN ÇAKIR

Sarı-kırmızılılarda maça damga vuran isim, milli kaleci Uğurcan Çakır oldu. Deneyimli file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamlayarak takımına galibiyeti getirdi.

REKORUNU EGALE ETTİİ

29 yaşındaki Uğurcan Çakır, yaptığı 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

SÖZLEŞMESİ 5 SEZON DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'dan Galatasaray'a geride bıraktığımız haftalarda transfer olan Uğurcan'ın Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2030 yılına dek devam ediyor.