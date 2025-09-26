Haberler

8 kollu ahtapot! Uğurcan Çakır, kendi rekorunu egale etti

8 kollu ahtapot! Uğurcan Çakır, kendi rekorunu egale etti
Güncelleme:
Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 8 kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır, 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

MAÇIN ADAMI UĞURCAN ÇAKIR

Sarı-kırmızılılarda maça damga vuran isim, milli kaleci Uğurcan Çakır oldu. Deneyimli file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamlayarak takımına galibiyeti getirdi.

REKORUNU EGALE ETTİİ

29 yaşındaki Uğurcan Çakır, yaptığı 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

SÖZLEŞMESİ 5 SEZON DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'dan Galatasaray'a geride bıraktığımız haftalarda transfer olan Uğurcan'ın Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2030 yılına dek devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
