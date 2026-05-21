8. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez Uluslararası Güreş Kupası düzenlendi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan 8. Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl ilk kez Uluslararası Güreş Kupası düzenlendi. Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan güreşçilerin katıldığı müsabakalarda finalde Türkiye ve Kırgızistan karşılaştı.

8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festivalde güreş branşı bu yıl ilk kez yer aldı. Uluslararası Güreş Kupası da festival kapsamında düzenlendi. Organizasyonu takip edenler arasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün yanı sıra Kazakistan Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Dauren Zhabassov, Azerbaycan Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Parvin Piriyev, Özbekistan Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Otabek Soibjonov, Azerbaycan Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve olimpiyat şampiyonu Namig Abdullayev, Kırgızistan Güreş Federasyonu Başantrenörü Azat Mirakimov, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de yer aldı.

Müsabakalarda Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan güreşçiler 57, 65, 74, 86, 97 ve 125 kg sıkletlerinde boy gösterdi. Finale kalan Türkiye ve Kırgızistan takımlarının sporcuları da kupa mücadelesi verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
