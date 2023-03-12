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71 şut çeken Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kireçburnu'nu 13-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray, Kireçburnu'nu 13-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar mücadelede kaleye 71 şut çekerken, bunlardan 30'u isabetli oldu.

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 17. hafta maçında Galatasaray ile Kireçburnu karşı karşıya geldi. Çayırbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 13-0 kazandı.

71 ŞUT ÇEKTİLER

Rakibini gole boğan Galatasaray mücadelede Kireçburnu kalesini adeta ablukaya aldı. sarı-kırmızılılar 71 şut çekerken, bunlardan 30'u isabetli oldu.

71 şut çeken Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kireçburnu'nu 13-0 mağlup etti

KİREÇBURNU PUANLA TANIŞAMADI

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Kireçburnu galibiyetiyle puanını 48'e yükseltti ve B Grubu'nda Fomget Gençlik'in ardından 2. sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Kireçburnu ise ligde son sırada bulunuyor.

71 şut çeken Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kireçburnu'nu 13-0 mağlup etti

Haberler.com - Spor

Galatasaray Kireçburnu Futbol Spor Haberler

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