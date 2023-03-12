71 şut çeken Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kireçburnu'nu 13-0 mağlup etti
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Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray, Kireçburnu'nu 13-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar mücadelede kaleye 71 şut çekerken, bunlardan 30'u isabetli oldu.
Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 17. hafta maçında Galatasaray ile Kireçburnu karşı karşıya geldi. Çayırbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 13-0 kazandı.
71 ŞUT ÇEKTİLER
Rakibini gole boğan Galatasaray mücadelede Kireçburnu kalesini adeta ablukaya aldı. sarı-kırmızılılar 71 şut çekerken, bunlardan 30'u isabetli oldu.
KİREÇBURNU PUANLA TANIŞAMADI
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Kireçburnu galibiyetiyle puanını 48'e yükseltti ve B Grubu'nda Fomget Gençlik'in ardından 2. sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Kireçburnu ise ligde son sırada bulunuyor.
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