7 puanla lider Fenerbahçe Tarfin, yarın Rapid Bükreş'i konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında yarın Romanya'nın Rapid Bükreş ekibini konuk edecek. Maç öncesi 7 puanla lider olan sarı-lacivertliler, 4 puanla son sıradaki rakibini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında C Grubu'nda yarın Romanya'nın Rapid Bükreş ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grubunda geride kalan 4 müsakada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 7 puanla lider durumda bulunuyor.
Henüz galibiyet alamayan Rapid Bükreş ise 4 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: AA