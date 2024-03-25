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7'li Ragbi Erkekler Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

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7'li Ragbi Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın ilk etap müsabakaları Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Viking Park Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen ilk etaba 24 takım katıldı.

İlk etap maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Firuzköyspor-Kütahya Yurdum: 31-7

Konya GSB Spor-Ordu Varlıklar Ragbi: 21-5

Pursaklar Belediyespor-Beyazgül: 46-0

Koç Üniversitesi-Mimar Sinan MTAL: 45-7

Ankara Ragbi-Fatsaspor: 41-0

Eskişehir Aqua-ODTÜ: 27-12

Firuzköyspor-Ordu Varlıklar Ragbi: 64-0

Kütahya Yurdum-Konya GSB: 19-7

Pursaklar Belediyespor-Mimar Sinan MTAL: 63-0

Beyazgül-Koç Üniversitesi: 7-17

Ankara Ragbi-ODTÜ: 36-0

Fatsaspor-Eskişehir Aqua: 12-15

Firüzköy-Konya GSB: 42-7

Kütahya Yurdum-Ordu Varlıklar Ragbi: 42-0

Pursaklar Belediyespor-Koç Üniversitesi: 0-42

Beyazgül-Mimar Sinan MTAL: 5-17

Ankara Ragbi-Eskişehir Aqua: 33-7

Fatsaspor-ODTÜ: 15-20

Kandıra Akçakoca ALSK-İstanbul Ragbi: 28-7

Erbaa Gençlik ve Spor-Kadıköy Ragbi: 19-19

Körfez Gençlerbirliği- Kepez Belediyespor: 52-0

Hacettepe Üniversitesi-Yahyalı Gençlerbirliği: 5-5

Çarşamba Belediyespor-Trakya Edirne: 38-7

Engiz Hazır-İznik Belediyespor: 15-7

Kandıra Akçakoca ALKS-Kadıköy Ragbi: 29-0

İstanbul Ragbi-Erbaa Gençlik ve Spor: 10-7

Körfez Gençlerbirliği-Yahyalı Gençlerbirliği: 43-7

Kepez Belediyespor-Hacettepe Üniversitesi GSK: 7-33

Çarşamba Belediyespor-İznik Belediyespor: 44-10

Trakya Edirne-Engiz Hazır: 0-22

Kandıra Akçakoca ALSK-Erbaa Gençlik ve Spor: 89-0

İstanbul Ragbi-Kadıköy Ragbi: 14-19

Körfez Gençlerbirliği-Hacettepe Üniversitesi: 33-14

Kepez Belediyespor-Yahyalı Gençlerbirliği: 10-0

Çarşamba Belediyespor-Engiz Hazır: 15-15

Trakya Edirne-İznik Belediyespor: 12-33

Kaynak: AA / Spor

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