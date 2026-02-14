Haberler

7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yendi.

  • Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti.
  • Bodrum FK'nın gollerini Ali Habeşoğlu (8. ve 37. dakika) ve Dino Hotic (20. ve 70. dakika) attı.
  • Bodrum FK, bu galibiyetle ligde 45 puana ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 4-3'lük skorla kazandı.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN BODRUM FK

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri, 8 ve 37. dakikada Ali Habeşoğlu, 20 ve70. dakikalarda Dino Hotic kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nün gollerini ise 25 ve 45+3. dakikalarda Mame Diouf ile 90+4. dakikada Oğuzcan Çalışkan attı.

PLAY-OFF İÇİN KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte play-off iddiasını sürdüren Bodrum FK, puanını 45 yaptı. Ankara Keçiörengücü ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK, Vanspor FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
