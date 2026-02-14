7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yendi.
- Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti.
- Bodrum FK'nın gollerini Ali Habeşoğlu (8. ve 37. dakika) ve Dino Hotic (20. ve 70. dakika) attı.
- Bodrum FK, bu galibiyetle ligde 45 puana ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 4-3'lük skorla kazandı.
7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN BODRUM FK
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri, 8 ve 37. dakikada Ali Habeşoğlu, 20 ve70. dakikalarda Dino Hotic kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nün gollerini ise 25 ve 45+3. dakikalarda Mame Diouf ile 90+4. dakikada Oğuzcan Çalışkan attı.
PLAY-OFF İÇİN KRİTİK 3 PUAN
Bu sonuçla birlikte play-off iddiasını sürdüren Bodrum FK, puanını 45 yaptı. Ankara Keçiörengücü ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK, Vanspor FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.