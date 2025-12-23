Haberler

7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti

7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4-3 biten Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti. Karşılaşmada atılan 7 golün 5'inin kafa vuruşuyla gelmesi, 2011'den bu yana bir maçta görülen en yüksek kafa golü sayısı oldu.

  • Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
  • Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında atılan 7 golün 5'i kafa vuruşuyla geldi.
  • Bir Süper Lig maçında 5 kafa golü atılması, 2011 yılından bu yana bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gençlerbirliği– Trabzonspor karşılaşması, hem skoru hem de ortaya çıkan istatistiklerle Süper Lig tarihine geçti. Gol yağmuruna sahne olan mücadelede yıllar sonra kırılan rekor dikkat çekti.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN GENÇLERBİRLİĞİ

Ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ligde 11 maç sonra yenilgi yaşarken sezonun da ikinci mağlubiyetini aldı.

2011'DEN BU YANA BİR İLK YAŞANDI

Karşılaşmada atılan goller, Süper Lig istatistiklerinde özel bir yere yazıldı. Gençlerbirliği–Trabzonspor maçında atılan 7 golün 5'inin kafa vuruşuyla gelmesi, 2011 yılından bu yana bir Süper Lig maçında görülen en yüksek kafa golü sayısı olarak kayıtlara geçti.

KAFA GOLLERİ REKORU GELDİ

Bu mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra bir maçta tam 5 kafa golü atılmış oldu. Ortaya çıkan bu istatistik, Gençlerbirliği–Trabzonspor karşılaşmasını sezonun ve lig tarihinin en dikkat çeken maçlarından biri haline getirdi.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
title