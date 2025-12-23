7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gençlerbirliği– Trabzonspor karşılaşması, hem skoru hem de ortaya çıkan istatistiklerle Süper Lig tarihine geçti. Gol yağmuruna sahne olan mücadelede yıllar sonra kırılan rekor dikkat çekti.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN GENÇLERBİRLİĞİ

Ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ligde 11 maç sonra yenilgi yaşarken sezonun da ikinci mağlubiyetini aldı.

2011'DEN BU YANA BİR İLK YAŞANDI

Karşılaşmada atılan goller, Süper Lig istatistiklerinde özel bir yere yazıldı. Gençlerbirliği–Trabzonspor maçında atılan 7 golün 5'inin kafa vuruşuyla gelmesi, 2011 yılından bu yana bir Süper Lig maçında görülen en yüksek kafa golü sayısı olarak kayıtlara geçti.

KAFA GOLLERİ REKORU GELDİ

Bu mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra bir maçta tam 5 kafa golü atılmış oldu. Ortaya çıkan bu istatistik, Gençlerbirliği–Trabzonspor karşılaşmasını sezonun ve lig tarihinin en dikkat çeken maçlarından biri haline getirdi.