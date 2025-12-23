Haberler

7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Mücadele boyunca yüksek tempo ve mücadele gücü ön plana çıktı. Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Metin Diyadin'in, kaçan bir pozisyon sonrası verdiği tepki ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

  • Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
  • Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, kulüple ilk Süper Lig maçına çıktı.
  • Metin Diyadin'in bir pozisyon sonrası kendini yere atarak verdiği tepki sosyal medyada yankı buldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 7 gollü maçta Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN GENÇLERBİRLİĞİ

Karşılıklı gollere sahne olan mücadelede Gençlerbirliği, taraftarı önünde aldığı galibiyetle haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Maç boyunca yüksek tempo ve mücadele gücü ön plana çıktı.

METİN DİYADİN'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada skor kadar Gençlerbirliği cephesindeki bir an da gündem yarattı. Gençlerbirliği'nin faydalanamadığı bir pozisyon sonrası, kulüple ilk Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Metin Diyadin'in kendini yere atarak verdiği tepki dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın bu anları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'a bomba talip

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba talip
title