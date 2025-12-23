7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 7 gollü maçta Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN GENÇLERBİRLİĞİ

Karşılıklı gollere sahne olan mücadelede Gençlerbirliği, taraftarı önünde aldığı galibiyetle haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Maç boyunca yüksek tempo ve mücadele gücü ön plana çıktı.

METİN DİYADİN'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada skor kadar Gençlerbirliği cephesindeki bir an da gündem yarattı. Gençlerbirliği'nin faydalanamadığı bir pozisyon sonrası, kulüple ilk Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Metin Diyadin'in kendini yere atarak verdiği tepki dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın bu anları sosyal medyada geniş yankı buldu.