7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli

7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli
Güncelleme:
İtalya Serie A 18. haftasında Napoli, Lazio'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti. Gergin geçen müsabakayı Lazio 9 kişi, Napoli ise 10 kişi tamamladı.

  • Napoli, Serie A 18. hafta maçında Lazio'yu 2-0 mağlup etti.
  • Lazio'da Tijjani Noslin, Adam Marusic ve Napoli'de Pasquale Mazocchi maçta kırmızı kart gördü.
  • Napoli, bu galibiyetle Serie A'da puanını 37'ye yükseltti.

İtalya Serie A 18. hafta maçında Lazio ile Napoli karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli, 2-0'lık skorla kazandı.

DEV MAÇIN KAZANANI NAPOLI

Konuk ekip Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Leonardo Spinazzola ve 32. dakikada Amir Rrahmani kaydetti.

7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli

7 DAKİKADA 3 KIRMIZI KART

Lazio'da Tijjani Noslin 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin 88. dakikasında ise çıkan kavga sonucu Lazio'da Adam Marusic, Napoli'de de Pasquale Mazocchi direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Napoli, ligdeki puanını 37'ye yükseltti. Lazio ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Napoli, Hellas Verona'yı konuk edecek. Lazio ise kendi evinde zorlu günler yaşayan Fiorentina'yı ağırlayacak.

500

