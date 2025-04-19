7. Akra Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışları Tamamlandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 7. Akra Gran Fondo bisiklet yarışları, 10 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlar 98 ve 49 kilometrelik iki parkurda yapıldı, ödül töreniyle sona erdi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi düzenlendi.
Amatör yol bisikleti yarışı Akra Gran Fondo, 98 ve 49 kilometrelik iki parkurda yapıldı.
"Pedallar döner, dostluk büyür" sloganıyla düzenlenen organizasyona 10 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. 98 kilometrelik "Akra" parkurunda erkeklerde Ukraynalı sporcu Anton Hrabovskyi, kadınlarda Gamze Ceyhan birinciliği elde etti.
49 kilometrelik "AG Tohum" parkurunda erkeklerde Cengiz Güner, kadınlarda Pınar Kurtoğlu ilk sırada yer aldı.
Organizasyon, yarışların startının verildiği Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törenle sona erdi.