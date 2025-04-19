Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

7. Akra Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışları Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 7. Akra Gran Fondo bisiklet yarışları, 10 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlar 98 ve 49 kilometrelik iki parkurda yapıldı, ödül töreniyle sona erdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi düzenlendi.

Amatör yol bisikleti yarışı Akra Gran Fondo, 98 ve 49 kilometrelik iki parkurda yapıldı.

"Pedallar döner, dostluk büyür" sloganıyla düzenlenen organizasyona 10 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. 98 kilometrelik "Akra" parkurunda erkeklerde Ukraynalı sporcu Anton Hrabovskyi, kadınlarda Gamze Ceyhan birinciliği elde etti.

49 kilometrelik "AG Tohum" parkurunda erkeklerde Cengiz Güner, kadınlarda Pınar Kurtoğlu ilk sırada yer aldı.

Organizasyon, yarışların startının verildiği Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törenle sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.