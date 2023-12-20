68 Aksaray Belediyespor ile Düzcespor Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında 68 Aksaray Belediyespor ile Düzcespor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.
68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Atamer Bilgin (Abdussamed Karnuçu dk.62), Uğur Aygören, Oğuzhan Açıl, Ercan Yazıcı (Emrah Taysı dk. 41), Osman Bayrak, Recep Türköz(Fatih Somuncu dk. 62), Efe Niyazi Kurtulmuş, Doğan Ateş, Yasin Abdioğlu, Ali Kucik
Teknik Direktör: Şaban Yıldırım
Düzcespor: Taha Ayan, Hamit Kulya, Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu, Uğur Arslan Kuru, Serdarcan Eralp, Hasan Küçcük, (İsmail Zehir dk. 83), Ahmet Sun, Burak Başkaya, Yakup Zorlu, Alişan Durmuş
Sarı Kartlar: Ali Kucik (68 Aksaray Belediyespor) Serdarcan Eralp, İsmail Zehir, Yasin Palaz (Düzcespor) - AKSARAY