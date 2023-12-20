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68 Aksaray Belediyespor ile Düzcespor Berabere Kaldı

20 Aralık 2023 17:37 Güncelleme: 17:39 Abone Ol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında 68 Aksaray Belediyespor ile Düzcespor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.