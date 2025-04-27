68 Aksaray Belediyespor, Bucaspor 1928'i 4-1 Yenerek Şampiyonluk Hedefine Ulaşamadı

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta son haftaya kadar şampiyonluk umudunu koruyan 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Bucaspor 1928'i 4-1 yense de hedefine ulaşamadı. Maçın 23'üncü dakikasında konuk takım Ahmet Abdullah'ın golüyle öne geçti: 0-1. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan 68 Aksaray Belediyespor takımı 57'nci dakikada Ahmet Abdullah'ın ayağından bir gol daha buldu, skor 2-0 oldu. 61'inci dakikada Alim takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Bucaspor 1928, deneyimli oyuncusu Yasin Öztekin'le 65'inci dakikada farkı 2 ye indirdi: 1-3. 68 Aksaray Belediyespor bu kez dakikalar 67'yi gösterdiğinde Onur Ramazan'la golleri dörtledi: 1-4. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan konuk takım oldu. 68 Aksaray Belediyespor puanını 70'e çıkarsa da şampiyon olamadı, Serik Belediyespor direkt 1'inci Lig'e yükseldi. Hiçbir iddiası kalmayan Bucaspor 1928 takımı ise sezonu 45 puanla 9'uncu sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor