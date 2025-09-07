Haberler

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında 1 saatten fazla süren mücadelede Feyzullah Aktürk'ü yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Feyzullah Aktürk'ü yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

1500'ÜZERİNDE PEHLİVAN GÜREŞTİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda üç gün süren organizasyona, 70'ten fazla başpehlivan ile alt boylarda 1500'ün üzerinde pehlivan katıldı.

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

BAŞPEHLİVANLIĞI ENES DOĞAN KAZANDI

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde geçen yılın şampiyonu Enes Doğan ile Feyzullah Aktürk, başpehlivanlık final güreşinde rakip oldu. Final karşılaşmasında yarım saatlik normal sürede kazanan çıkmaması üzerine geçilen puanlama bölümünde Aktürk'e 1 saat 10 dakikada üstünlük sağlayan Doğan, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın da izlediği final müsabakasına güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Uyuşturucu kuryesi çıkan avukat tutuklandı

İç çamaşırına gizlemiş! Kameralara yakalanan genç avukat tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta veda! Tayyip Talha'nın yeni takımı belli oldu

Türk yıldız, arkadaşlarıyla vedalaşarak Beşiktaş'tan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.