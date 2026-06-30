Gençlik ve Spor Bakanı Bak kırmızı dipli mumla Kırkpınar'a davet edildi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, davet ziyareti Bakanlıkta gerçekleştirildi.

Ziyarette, 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sezer ve beraberindeki heyet, Kırkpınar'ın geleneksel davet simgesi olan kırmızı dipli mumu Bakan Bak'a takdim ederek Bak'ı güreşlere davet etti.