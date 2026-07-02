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Kırkpınar'da 817 pehlivan kayıt yaptırdı

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için 817 pehlivan kayıt yaptırdı. 40 başpehlivanın tamamı kayıtlı. Güreşler yarın başlayıp pazar günü finalle sona erecek.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için 817 pehlivan kayıt yaptırdı.

Sabah saatlerinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda başlayan güreşçi kayıtları sonra erdi.

Yağlı Güreş Ligi'nde bu yılki Kırkpınar'da güreşmeye hak kazanan 840 güreşçiden 817'si cetvel hakemliğine gelerek kayıtlarını gerçekleştirdi.

Cetvel hakemliğinden alınan bilgiye göre 40 başpehlivanın tamamı kayıt yaptırdı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda minik-1 boyda pehlivanların mücadelesiyle başlayacak.

Bu yılki organizasyon, pazar günü baş boyundaki final güreşiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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