664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Önemli Görüşmeler

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Önemli Görüşmeler
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve diğer önemli isimler, güreşin kültürel kimliği ve sportif gelişimi üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Asırlardır milletin gönlünde yer eden ata sporu yağlı güreşin en köklü organizasyonu olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birbirinden önemli isimler bir araya geldi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile bir araya geldi. Kırkpınar Er Meydanı'nda yapılan görüşmelerde, güreşin kültürel kimliği ve sportif gelişimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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