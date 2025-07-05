664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İlk Turda 16 Pehlivan Güreşti
Edirne'de devam eden 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlardan 16'sı, ilk tur karşılaşmalarına çıktı. İlk tur maçlarını kazanan pehlivanlar ikinci tura yükseldi.
Türkiye Geleneksel Güreşleri Federasyonu tarafından, CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde 40 kişiden oluşan başpehlivanlar, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreş yapmaya hak kazandı. Toplam 5 torbadan oluşan başpehlivanlardan, kural gereği son 8 sırayı paylaşan beşinci gruptaki pehlivanlar, dördüncü torbadaki 8 pehlivanla ilk turda karşılaştı.
BAŞPEHLİVANLIKTA İLK TURDA 16 PEHLİVAN GÜREŞTİ
Toplam 16 başpehlivanın ilk tur karşılaşması yaptığı kuralarda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Özkan Yılmaz – Abdullah Güngör, Kürşat Şevki Korkmaz – Tolga Turan, Mustafa Batu – Hamza Köseoğlu, Yunus Emre Yaman – Güngör Erkin, Furkan Durmuş Altın – Onur Balcı, Seçkin Duman – Turan Balaban, Osman Aynur – Salih Erinç, Yalçın Ünal – Rıza Yıldırım
8 PEHLİVAN İLK 32'YE KALDI
Kuralarını çeken başpehlivanlar, başcazgır Emin Ger tarafından salavatlanarak çayıra salındı. Kırkpınar'da rakiplerini yenen Furkan Durmuş Altın, Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Batu, Osman Aynur, Yalçın Üncül, Seçkin Duman, Özkan Yılmaz ikinci tura yükselip, adını ilk 32'nin içerisine yazdırdı.
İKİNCİ TUR GÜREŞLERİ 15.30'DA
Saat 15.30'da başlayacak ikinci tur güreşlerinde güreşecek 32 başpehlivanın isimleri şu şekilde:
Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım, Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel, Furkan Durmuş Altın, Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Batu, Osman Aynur, Yalçın Üncül, Seçkin Duman, Özkan Yılmaz