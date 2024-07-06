663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Sürpriz Sonuçlar

Edirne'de bu yıl 663.'sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ikinci tur güreşlerinde sürpriz finaller yaşandı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci tur müsabakalarında sürpriz sonuçlar yaşandı. Sarayiçi Er Meydanı'nda kura çekiminin ardından başpehlivanlar ikinci tur müsabakalarını gerçekleştirdi. Başpehlivan İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil rakiplerine yenilerek, bu yıl ki Kırkpınar'a veda etti.

Gözlerin üzerlerinde olduğu başpehlivanlardan İsmail Balaban rakibi Hamza Özkaradeniz'e, Mehmet Yeşil Yeşil rakibi Mustafa Doğan Özkaya'ya ve Faruk Akkoyun rakibi Orhan Okulu'ya yenilerek, Güreş anında sakatlanan Fatih Atlı, bu yıl ki Kırkpınar'a veda etti.

İkinci turda rakiplerini yenerek bir üst tura yükselen başpehlivanlar şöyle: Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Yıldıray Akın, Feyzullah Aktürk, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen, Hamza Özkaradeniz, Osman Kan, Mustafa Arslan, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Batur, Enes Doğan.

İkinci turda yenilen ve bu yıl Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar ise Serdar Yıldırım, Recep Taslak, Seçkin Duman, Faruk Akkoyun, Şevki Korkmaz, Hasan Cengiz, İsmail Balaban, Yunus Emre Yaman, Süleyman Başar, Fatih Atlı, Ali İhsan Batmaz, F. Durmuş Altın, Nedim Gürel, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aydın, Turan Balaban oldu. - EDİRNE