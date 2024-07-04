Üye Girişi
Haberler

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. 40 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde başpehlivanlık için ön eleme müsabakası yapılacak.

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı.

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan güreşecek. Yağlı Güreşlerde yıl boyunca topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılım hakkı alırken, 8 başpehlivanın belirlenmesi için başpehlivanlık ön eleme müsabakası gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kırkpınar'da 40 başpehlivanla birlikte güreşmek için adını başpehlivanlık kategorisine yazdırmak isteyen 23 başpehlivan kayıt yaptırdı. Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayan güreşlerde, 22 başpehlivan kura çekiminin ardından rakipleriyle kol bağladı.

Başpehlivanlık ön eleme müsabakasının 1. tur güreşlerinde Bekir Eryücel ile Serkan Serttürk, Yalçın Üncül ile Mecit Yıldırım, Salih Erinç ile Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt ile Okan Acar, Seçkin Duman ile Hamza Köseoğlu, Yıldıray Pala ile Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk ile Rıza Yıldırım, Arif Akın ile Süleyman Aykırı, Menderes Saltık ile Ali Yanatma, Semih Turgut ile Onur Balcı, Kaan Kaya ile Hamza Özkaradeniz eşleşti. Başpehlivanlardan Hasan Cengiz ise güreşmeden 2. tura atladı.

İlk turda rakiplerini yenen başpehlivanlar, 2. tura eşleşmelerine adını yazdıracak. Bugün gerçekleştirilecek 2. tur müsabakalarının ardından başpehlivanlardan 8'i adını 40 başpehlivan kategorisine adını yazdıracak. Cumartesi günü rakipleriyle kol bağlayacak olan 40 başpehlivan, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olmak için kıyasıya mücadele sergileyecek.

Başpehlivanlık müsabakaları cumartesi günü gerçekleştirilse de, diğer 14 boydaki güreşler cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Cuma gününden itibaren diğer 13 boyda 777 pehlivan, rakibini yenmek için mücadele edecek. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Unesco Edirne Spor Güncel Haberler

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım

Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji uyardı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Uçuk neden çıkar? Uçuk çıkması ne anlama gelir? Uçuk ne zaman geçer? KPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı ? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Türkiye- Hollanda maçı Beşiktaş Tüpraş stadında izlenecek! Bilet fiyatları ne kadar? Bilet nasıl alınır? 5 Temmuz Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? İSKİ BARAJ DOLULUK | İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? ÖSYM TEMMUZ AYI SINAVLARI 2024 | Bu ay hangi sınavlar var, tarihleri ne zaman? KPSS, ALES, e-YDS sınav tarihleri! Portekiz-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz-Fransa maçı şifresiz mi? Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor mu? Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını neden bırakıyor? Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı! Öz kızına istismardan yargılanıyormuş

Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı! Öz kızına istismardan yargılanıyormuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title