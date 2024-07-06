Üye Girişi
Haberler

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık birinci turu tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık birinci turunda 8 pehlivan rakiplerini yendi ve üst tura yükseldi. Güreşlerde sertlik nedeniyle bazı pehlivanlara sarı kart gösterildi. Kürşat Şevki Korkmaz, Seçkin Duman, Faruk Akkoyun, Yunus Emre Yaman, Recep Taslak, Feyzullah Aktürk, Hamza Özkaradeniz ve Hasan Cengiz üst tura çıktı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık birinci turunda rakiplerini yenen 8 pehlivan, üst tura yükseldi.

Başpehlivanlar, birinci tur eşleşmeleri için Sarayiçi Er Meydanı'na davet edildi.

Eşleşmeler, lig usulü nedeniyle dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelen pehlivanlar arasında gerçekleşti.

Başpehlivanlık güreşlerine katılacak 40 pehlivanın da seyirciye takdim edilmesinin ardından güreşecek 16 isim çayırda kaldı, diğerleri ayrıldı.

Salavatlanmaları sonrası peşreve çıkan pehlivanlar, rakipleriyle güreşe başladı.

Sert elenseler sarı kart getirdi

En dikkat çekici güreş, Cengizhan Şimşek ile Faruk Akkoyun arasında gerçekleşti.

Sert geçen güreş nedeniyle müsabakaya sık sık ara verildi. Hakemlerin uyarısına rağmen sertlik durulmayınca her iki pehlivana da sarı kart gösterildi. Güreşte ayrıca Akkoyun'a iki ihtar verildi. Normal sürede yenişme gerçekleşmedi, puanlamaya geçildi. Bu bölümde çaprazla sardığı rakibinden puan alan Akkoyun galip geldi.

Rakiplerini yenen Kürşat Şevki Korkmaz, Seçkin Duman, Faruk Akkoyun, Yunus Emre Yaman, Recep Taslak, Feyzullah Aktürk, Hamza Özkaradeniz ve Hasan Cengiz, üst tura çıktı.

Bu turun galipleri, ikinci turda da dördüncü torbaya girecek. Bu torbalar arasında birinci ve dördüncü torba ile ikinci ve üçüncü torba arasında kura çekimiyle eşleşmeler yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Hasan Cengiz Emre Yaman Spor Güncel Haberler

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu

Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena

Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title