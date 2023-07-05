662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kayıt İşlemleri Başladı

Edirne'de düzenlenecek olan 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların boy ayrımı ve kayıt işlemleri başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, bu yıl rekor sayıda katılım beklediklerini dile getirdi.

Edirne'de 7 Temmuz Cuma günü başlayacak 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, pehlivanların boy ayrımı ve kayıt işlemleri başladı. Toplam 14 boyda gerçekleştirilen kayıt işlemleri için güreşçiler Mimar Sinan Spor Salonu'nu doldururken, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, bu yıl rekor sayıda katılım beklediklerini dile getirdi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma Cuma sabahı minik boy pehlivanların, Edirne Sarayiçi'nde bulunan Kırkpınar Er Meydanı'nda, dualı çayıra salınmasıyla başlayacak. Tarihi organizasyonda, güreşlere katılacak pehlivanların 2 gün sürecek boy ayrımı ve kayıt işlemleri ise Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı. Pehlivanlar, saatin 14.00'ı göstermesiyle salonda katılacakları boylarda sıraya girerek kilolarını ölçtürüp kayıtlarını yaptırdı.

662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boy ayrımı ve kayıt işlemleri, yarın saat 18.00'de sona erecek.