65 yaşındaki diş hekimi Fedai Kürtül, İstanbul'dan Samsun'a koşuyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı için 19 Mayıs'ta Samsun'da olmayı hedefleyen 65 yaşındaki Fedai Kürtül, İstanbul'dan başlattığı koşusunun 10. gününde Zonguldak'a ulaştı. Kürtül, 30. etabın sonunda Samsun'a varmayı hedefliyor.

19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşma hedefiyle İstanbul'dan koşmaya başlayan 65 yaşındaki Fedai Kürtül, koşusunun 10. gününde Zonguldak'a vardı. Burada açıklamalarda bulunan Fedai Kürtül, "Ben Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetlerimi sunmak için böyle bir projeye kalkıştım" dedi.

Daha önce Cumhuriyetin 100. yılında Selanik'ten, Ankara'ya koştuğunu belirten Kürtül, mevcut koşusunun detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu sefer de Bandırma vapurunu takip eder gibi Dolmabahçe'den, Samsun'a diye başladık. 19 Nisan'da Atamızın hareket ettiği noktada törenimizi yaptıktan sonra 20 Nisan'da Üsküdar'dan koşmaya başladım. Sahil boyunca, bugün 10. etap, Zonguldak'a varıyoruz. Daha 20 etabımız var yani 3'te 1'ini tamamlamış olduk koşumuzda."

Koşu boyunca ciddi bir sorun yaşamadığını ifade eden Fedai Kürtül, "İnsanlar değişik yerlerde karşılıyorlar. Yollarda çok gören eden pek olmuyor. Ama bitiş noktalarında arkadaşlar karşılıyor, muhabbet ediyoruz, konaklıyoruz güzel oluyor. Bir sıkıntı yok, şuana kadar gayet normal gidiyor" şeklinde konuştu.

"Gençler, sporu önemsemeliler"

Kendisinin 65 yaşında bir diş hekimi olduğunu hatırlatan Kürtül, gençlere tavsiyelerde bulundu. Fedai Kürtül, "Gençler, sporu önemsemeliler. Çünkü sağlıklı bir vücut için spor çok önemli. Ben 65 yaşımdayım, diş hekimiyim. Bu yaşta bu faaliyeti yapabiliyorsam, gençlerin de sporu önemsemeleri gerekir. Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyeti devam ettirmek için ellerinden geleni yapmaları lazım. yoksa olmaz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
