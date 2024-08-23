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65 yaşında spor parkurunda gençlere taş çıkarttı

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Rizeli 65 yaşındaki İlknur Emniyet, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu parkurunda yarışarak gençlere taş çıkarttı. Emniyet, parkuru 84 saniye ile tamamladı ve sınavı yapan hocalar tarafından alkışlandı.

- 65 yaşında spor parkurunda gençlere taş çıkarttı

RİZE - Rizeli 65 yaşındaki İlknur Emniyet, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu parkurunda yarışarak gençlere taş çıkarttı.

Rizeli 65 yaşındaki İlknur Emniyet, hayallini gerçekleştirdi ve BESYO parkurunda yarıştı. Bu yıl hayalini gerçekleştirmek üzere Temel Yeterlilik Testi sınavına giren Emniyet, BESYO parkuruna girmeye hak kazandı. Büyük bir heyecan yaşayan Emniyet, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde BESYO parkuruna çıktı. Parkura çıkan Emniyet, parkuru 84 saniye ile tamamladı. Parkurun sonunda sınavı yapan hocalar, Emniyet'i ayakta alkışladı. Emniyet, BESYO parkuruna çıkmanın hayali olduğunu, üniversiteyi kazanamasa bile hayalini gerçekleştirmiş olduğunu ifade etti.

"Yine bir ilki başardım"

Yaşına göre parkurun zor olduğunu, üniversiteyi kazanamasa da sınava girip hayalini gerçekleştirdiğini belirten İlknur Emniyet, "Yıllar önce hayallerimi gerçekleştirememiştim. Bugün inşallah gerçekleşecek. BESYO sınavlarına girmeye karar verdim. Çocuklarım sporcu. İmkansızlıklar nedeniyle bir türlü girememiştim. Şimdi sınava girmeye hak kazandım ve geldim. Kazanamazsam bile hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Basit görünse de zorlu bir parkurdu yaşıma göre. Hayallerimi gerçekleştirdim. Çok da güzel oldu. Bütün hocalar beni alkışladı. Çok mutluyum. Yavaş yavaş yaptım fazla koşmadım. Orada olmak çok güzeldi. Toplar çok hafif geldi bana. Yine bir ilki başardım. Ben böyle yaşıyorum. Rize'de hentbolda ilktim. Bayanlara öncü olmak için rafting yaptım. Ondan sonra gençler devam etti. Heyecan yapmasınlar. 65 yaşındayım heyecan yaptım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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