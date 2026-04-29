Haberler

63 ilden 355 sporcu judo şampiyonası için Bilecik'te mücadele ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Judo Küçükler Türkiye Birinciliği müsabakalarında 63 ilden 355 sporcu şampiyonluk için mücadele ediyor.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların yer aldığı turnuva, yoğun ilgi gördü. Küçükler kategorisinde düzenlenen şampiyonada 63 ilden 355 sporcu ile 25 hakem görev alırken, müsabakalar iki gün boyunca devam edecek. Sporcular, Türkiye birinciliği elde edebilmek için kıyasıya rekabet sergiliyor. Genç sporcuların tecrübe kazanması ve judo branşının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen organizasyon, çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızın katılımıyla güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvamız tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

