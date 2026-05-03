61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Sebastian Berwick

İZMİR, Çeşme'de başlayıp 8 gün boyunca 8 etapta toplam bin 133,5 kilometre süren 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), Ankara-Ankara etabıyla tamamlandı. Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick genel ferdi klasmanda yarışı 1'inci olarak tamamladı.

Çeşme'de 26 Nisan'da başlayan ve 23 takım, 27 ülkeden 159 sporcunun katıldığı 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, başkentte düzenlenen 105,2 kilometrelik Ankara-Ankara etabıyla sona erdi. Turun 6'ncı ve kraliçe etabında liderliği ele geçiren Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyeyle genel klasmanda 1'incilik elde etti. TUR 2026'yı kazanan 26 yaşındaki Avustralyalı bisikletçi, turkuaz mayonun sahibi oldu. TUR 2026'yı Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa 2'nci, Solution Tech NIPPO Rali ekibinin Belçikalı yarışçısı Kamiel Bonneu ise 3'üncü sırada bitirdi.

TUR 2026'nın 8'inci ve son etabında Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe 1'incilik elde etti. Crabbe, Ankara parkurunu 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle tamamladı.

Yarışta, turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. Beyaz Mayo, Mustafa Tarakçı'ya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer; Yeşil Mayo, Tom Crabbe'ye ve Kırmızı Mayo Sebastian Berwick'e Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından takdim edildi. Takımlarda ise XDS Astana ekip olarak 1'incilik elde etti.

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonu ise World Tour ekibi Astana oldu. Lev Gonov, Davide Ballerini, Alessio Delle Vedove, Henok Mulueberhan, Matteo Scalco, Nicolya Vinokourov ve Darren Van Bekkum'dan kurulu takım mutlu sona ulaşarak takım 1'inciliği kupasını aldı.

