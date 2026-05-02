61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Antalya-Antalya etabı başladı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı başladı.

Konyaaltı Caddesi'nde başlayan Antalya-Antalya etabının startına, Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan katıldı.

Bisikletçiler, Antalya'dan başlayıp yine Antalya'da sona erecek 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

Şehir etabı niteliği taşıyan parkurda yüksek tempo ve toplu finiş ihtimali öne çıkarken, bisikletçiler son düzlüğe avantajlı pozisyonda girebilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
