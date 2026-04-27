61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Aydın-Marmaris etabı başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Aydın-Marmaris etabının startı verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı olan Aydın-Marmaris etabı başladı.

Efeler ilçesindeki Malazgirt Meydanı'nda başlayan etabın startına, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Başsavcı Celal Tekin, Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Yığmatepe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu katıldı.

Etabın startında halk oyunu gösterisi yapılırken, parkur güzergahında bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları selamladı.

Organizasyonda 23 takımdan 157 sporcu, 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı