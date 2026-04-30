61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na vatandaşların ilgisi büyük

Muğla'nın ilçe, mahalle ve kırsal yerleşimlerinde yaşayan vatandaşlar, turun geçtiği güzergahlarda heyecana ortak oldu - Yöre sakinleri, organizasyonun bölgenin tanıtımına ve turizmine katkı sağladığını belirtti

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Muğla'dan geçen etaplara, ilçe, mahalle ve kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Turun geçtiği güzergahlarda yarış heyecanına ortak olan yöre sakinleri, organizasyonun, yalnızca sportif yönüyle değil, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımı açısından da önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yöre halkından Ali Yüceyi, geçen yıl olumsuz hava koşullarının yarışçıları zorladığını, bu yıl ise şartların daha elverişli olduğunu aktararak, "Burası muhteşem, güzel bir yer. Tanıtım açısından, rampanın yokuşlu olması açısından çok güzel bir organizasyon oldu. Biz de köylü olarak bu işe heyecanlandık açıkçası." ifadelerini kullandı.

Etabın televizyon yayınlarıyla daha geniş kitlelere ulaştığını dile getiren 50 yaşındaki Yüceyi, çevredeki doğal güzelliklerin ekranlara yansımasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Sporcular yurt dışından, birçok ülkeden geliyor. Bir de birçok ülkeye canlı yayın yapılıyor. Yapılan iş gerçekten güzel bir organizasyon. Belediye de diğer ekipler de yolların tamiri, bakımı konusunda gereken ilgiyi gösterdi. Gece gündüz durmadan çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Nurettin Ayhan: "Memleketimizin tanınması güzel oldu"

Bölge sakinlerinden Nurettin Ayhan da organizasyonun yöreye canlılık kattığını belirterek, yarış sayesinde Muğla'nın doğal ve kırsal zenginliklerinin daha fazla görünür hale geldiğini ifade etti.

Kırsal yaşamın ve yerel üretimin de yarış sayesinde öne çıktığını anlatan Ayhan, çam balı üretimiyle bilinen bölgede organizasyonun ekonomiye de katkı sağladığını dile getirdi.

Yarışı daha önce televizyondan takip ettiğini belirten Ayhan, son iki yıldır etapları yerinde izlediğini aktararak, "Memleketimizin tanınması güzel oldu." dedi.

Yarışı geçen yıl da takip ettiğini anlatan Fatma Şahin ise çiftçilikle ve arıcılıkla uğraştığını vurgulayarak, "Geçen yıl geldim. Bu sene de geldim. Yürüyerek, dağları aşar geliriz. Buralar güzel oluyor. Şimdi böyle olduğunda daha güzel. Çok kalabalıklar." diye konuştu.

Organizasyonun köyde memnuniyetle karşılandığını belirten 54 yaşındaki Meryem Kaya, "Köyümüze geldiniz, memnun ettiniz. Biz de çok gururluyuz bu bisiklet işinden. İlk defa görüyorum. Kalabalık, yakın çevreden, uzaktan geldiler, memnunuz. Yerlisi var, yabancısı var." ifadelerini kullandı.

Yarışı ailesiyle birlikte takip eden Meryem Kaya, "Gelinler, torunlar var, kalabalığız. Çok güzel. Allah bisikletçilerin başarılarının tamamına erdirsin inşallah. Allah emeklerini boşa çıkarmasın." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Güle güle Ederson! İşte yeni takımı