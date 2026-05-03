61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara Ankara etabında start verildi

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı olan Ankara-Ankara etabında start verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun 8. ve son etabı, başkentte başladı. Saat 11.00'de Beştepe Caddesi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden verilen startla birlikte bisikletçiler, 105,2 kilometrelik parkurda pedal çevirmeye başladı. Organizasyonun startını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Başkentte süren finale 23 takım, 27 ülkeden 159 sporcu dereceye girebilmek için mücadele ediyor. 26 Nisan'da Çeşme'den başlayan ve 8 gün boyunca 8 etapta toplam 1.133,5 kilometrelik parkuru kapsayan organizasyon, Ankara'daki final etabıyla tamamlanacak. Yarışın, yaklaşık 13.30'da tamamlanması bekleniyor.

"Centilmenlik içerisinde bir yarış olsun"

Start öncesi konuşma yapan Cevdet Yılmaz, önemli bir yarış olduğunu belirterek, "Kazasız, belasız olsun. Güzel, centilmenlik içerisinde bir yarış olsun. Yaklaşık 2 saat içinde tamamlanması bekleniyor. Ödülleri de hep beraber vereceğiz. Hayırlı olsun. Başta federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
