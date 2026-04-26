61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

İlk etabı kazanan Tom Crabbe: "Bugün düz parkurda kazanmış olmaktan mutluyum. Uzun bir hafta olacak ve daha fazlasını istiyorum"

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ilk etabını kazanan Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe, Türkiye'de ilk kez yarıştığını ve bu galibiyetin kendisi için özel olduğunu söyledi.

Etabın ardından basın toplantısında açıklamada bulunan Crabbe, Belçika'da bu tür bir hava görmediğini ancak sıcak bir yarış beklediğini ifade etti.

Sprinterler için fırsatlar olduğunu aktaran Belçikalı bisikletçi, "İlk yarışı almak gerçekten çok güzel. Bir yıl önce de bu yarışa gelmek istemiştim ancak seçilememiştim. Geçen yıldan bu yana kendimi geliştirdim. Bugün de yine kendimin en iyi versiyonu olmaya çalıştım." diye konuştu.

Sezon başında kazandığı sprint etaplarını hatırlatan Crabbe, "Bugün yaptığım gibi son 100 metrede boşluğu bulabilmek için çok çalıştım. Bunu içgüdülerimle yaptım. Sezonun başlarında 'Etoile de Besseges' ve 'Vuelta a Andalucia'da kazandığım iki sprint hafif yokuş yukarıydı. Bugün düz parkurda kazanmış olmaktan mutluyum. Uzun bir hafta olacak ve daha fazlasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde bisikletçilere kazandıkları mayoları İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı 'Şeytana uydum' dedi

İstanbul'un bir ilçesi ayakta! Üniversiteli kızları takip edip...
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük