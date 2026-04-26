61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Turun ilk etabında Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe birinci oldu

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ilk etabını, Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe kazandı.

İzmir'deki 148,7 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı, 3 saat 23 dakika 57 saniyede bitiren Tom Crabbe birinci sırada tamamladı.

Sprint finişine sahne olan etapta Alpecin-Premier Tech takımından Belçikalı Simon Dehairs 2'nciliği, MBH Bank Ballan CSB ekibinden İtalyan Davide Persico ise 3'üncülüğü elde etti.

Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz da yarışı 4'üncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla Crabbe, genel ve sprint klasmanında zirveye çıkarak turkuaz ile yeşil mayoyu giydi.

ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski de tırmanış ve "Türkiye güzellikleri" klasmanlarında zirvede yer aldı.

Yarın Aydın-Marmaris etabı yapılacak

Yarışa, yarın Aydın ile Marmaris arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.

Sporcular, 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Aydın'da verilecek startla başlayacak etap, Marmaris'te sona erecek.

İkinci etapta turkuaz ve yeşil mayoyu Belçikalı Tom Crabbe, kırmızı ve beyaz mayoyu ise Polonyalı Michal Pomorski giyecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
