60 milyon euroluk çılgın gelir! 3 futbolcu, Galatasaray'ı ihya edecek

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da 3 futbolcu performansıyla ön plana çıktı. Nelsson, Torreira ve Sacha Boey'in olası satışından sarı-kırmızılılar ciddi bir gelir elde edebilir.

3 FUTBOLCU İÇİN VERİLEN RAKAMLAR ARTIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Erden Timur bu 3 oyuncuya teklifler geldiğini açıklamış ancak futbolcuları bırakmak istemediklerini belirtmişti. Ancak yıldız futbolcuların piyasası arttıkça bonservis için konuşulan rakamlarda artmaya başladı.

60 MİLYON EURODAN FAZLA GELİR ELDE EDİLEBİLİR

Galatasaray'ın Milan ve Fiorentina'nın peşinde olduğu Torreira'yı 20-30 milyon euro bandında bir rakama satabilir. Crystal Palace'ın talip olduğu Sacha Boey için ise 20-25 milyon euro arasında bir miktarla kapı açılacak. Sevilla ve Betis'in transferi için yarıştığı Nelsson için ise kapı en az 25 milyon eurodan açılacak. Galatasaray'ın böylece 3 futbolcunun satışından 60 milyon euro hatta daha fazla parayı kasasına koyabilir.