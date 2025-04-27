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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Başladı
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60.'sı, 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabıyla başladı. Start törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer katıldı.

Bu yıl 60.'sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya - Antalya etabıyla başladı. Etabın Atatürk Parkı'nda gerçekleşen startına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Antalya il protokolü katıldı. Yarışın startını Bakan Osman Aşkın Bak verdi. Yarışa katılan 160 sporcu, 132 kilometrelik Antalya - Antalya etabında derece elde edebilmek için ter dökecek. İlk etap, sporcuların parkuru tamamlamasının ardından yine Atatürk Parkı'nda son bulacak ve dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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