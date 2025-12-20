6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu
Boks dünyası, Anthony Joshua ile Jake Paul arasındaki büyük maçı merakla bekliyordu. Miami'de gerçekleşen karşılaşmada, iki kez dünya ağır siklet şampiyonu olan Joshua, rakibini 6. rauntta nakavt ederek maçı kazandı.
Boks dünyasının merakla beklediği dev karşılaşmada Anthony Joshua ile Jake Paul Miami'de karşı karşıya geldi. İki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua, mücadeleyi 6. rauntta nakavtla kazanarak ringde gücünü bir kez daha gösterdi.
6. RAUNTTA NAKAVT OLDU
Ünlü YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul ile eski dünya ağır siklet şampiyonu Anthony Joshua'nın karşı karşıya geldiği mücadele, Miami'de büyük ilgi gördü. Joshua, maç boyunca üstün bir performans sergilerken, 6. rauntta rakibini nakavt ederek karşılaşmayı kazandı.
YAYIN NETFLIX'TEN CANLI VERİLDİ
Boks dünyasında ses getiren karşılaşmanın küresel yayın hakları Netflix tarafından satın alındı. Mücadele, ABD'de 19 Aralık Cuma gecesi oynanırken, Türkiye'de 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30'da canlı olarak yayınlandı.
50 MİLYON DOLARLIK GARANTİ ÜCRET
Karşılaşma için iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödendiği belirtildi. Jake Paul'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi.