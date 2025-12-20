Haberler

6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boks dünyası, Anthony Joshua ile Jake Paul arasındaki büyük maçı merakla bekliyordu. Miami'de gerçekleşen karşılaşmada, iki kez dünya ağır siklet şampiyonu olan Joshua, rakibini 6. rauntta nakavt ederek maçı kazandı.

  • Anthony Joshua, Jake Paul'ü 6. rauntta nakavt ederek maçı kazandı.
  • Maç, Netflix tarafından ABD'de 19 Aralık Cuma gecesi ve Türkiye'de 20 Aralık Cumartesi sabahı 06.30'da canlı yayınlandı.
  • İki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödendi.

Boks dünyasının merakla beklediği dev karşılaşmada Anthony Joshua ile Jake Paul Miami'de karşı karşıya geldi. İki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua, mücadeleyi 6. rauntta nakavtla kazanarak ringde gücünü bir kez daha gösterdi.

6. RAUNTTA NAKAVT OLDU

Ünlü YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul ile eski dünya ağır siklet şampiyonu Anthony Joshua'nın karşı karşıya geldiği mücadele, Miami'de büyük ilgi gördü. Joshua, maç boyunca üstün bir performans sergilerken, 6. rauntta rakibini nakavt ederek karşılaşmayı kazandı.

6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

YAYIN NETFLIX'TEN CANLI VERİLDİ

Boks dünyasında ses getiren karşılaşmanın küresel yayın hakları Netflix tarafından satın alındı. Mücadele, ABD'de 19 Aralık Cuma gecesi oynanırken, Türkiye'de 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30'da canlı olarak yayınlandı.

6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

50 MİLYON DOLARLIK GARANTİ ÜCRET

Karşılaşma için iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödendiği belirtildi. Jake Paul'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

Jake Paul sarı kırmızı şort gitmiş aynı cin con'lar gibi devamlı kendini yere attı penaltı bekledi herhalde o renkler kendine uğur getirmedi Antony çok sağlam boksör..

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kürşat Gümüş:

Orhanım yer misin ????

yanıt13
yanıt5
Haber Yorumlarıtunahan can:

Aynısını tyson yapamadi. Yaşlı dediler bitik dediler paraya boynunu eğdi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Boks ve türevleri kadar aptalca bir organizasyon olamaz spor demek hep yanlış

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı

Güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
title