6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

Güncelleme:
Son 6 maçta 1 kez kazanan Manchester United, geçici olarak göreve getirdiği Michael Carrick yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 galibiyet elde ederek, Premier Lig'de 7. sıradan 4. sıraya kadar yükseldi. Bu sonuçlar üzerine Manchester Unitedlı taraftarlar, genç hocanın önümüzdeki sezonda da takımda kalmasını istedi.

  • Manchester United, Michael Carrick yönetiminde Premier Lig'de Manchester City, Arsenal ve Fulham'ı mağlup ederek 3 maçta 3 galibiyet aldı.
  • Manchester United, Carrick'in göreve geldiği 21. haftada 7. sıradayken 24. haftada 4. sıraya yükseldi.
  • Manchester United, 21. haftada lider Arsenal ile arasındaki 17 puanlık farkı 24. haftada 12 puana indirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Ruben Amorim'in ayrılığının ardından geçici teknik direktörlük görevine getirilen Michael Carrick, harika bir başlangıç yaptı.

6 MAÇTA KEZ KAZANMIŞLARDI, CARRICK İLE 3'TE 3 YAPTILAR

Carrick'ten önce 6 maçta 1 kez kazanabilen Manchester United, Carrick yönetiminde ligde sırasıyla Manchester City, Arsenal ve Fulham'ı mağlup ederek 3'te 3 yaptı. 44 yaşındaki teknik adamın göreve geldiği 21. hafta sonunda 7. sırada yer alan Manchester temsilcisi, üç basamak birden yükselerek Premier Lig'de 4. sıraya çıktı. Ayrıca United, 21. haftada lider Arsenal ile arasındaki 17 puanlık farkı, 24. hafta itibarıyla 12 puana indirdi. Amorim sonrası kısa sürede önemli rakipler karşısında alınan üç galibiyetle Michael Carrick, performansıyla dikkat çekti.

TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR

Michael Carrick yönetiminde çıktığı 3 maçta Manchester United, rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 4 gol gördü. Oynattığı hücum futboluyla 44 yaşındaki teknik adam, seyir zevki yüksek bir takım görüntüsü ortaya koydu. Manchester Unitedlı taraftarlar, genç hocanın önümüzdeki sezonda da takımda kalması için yönetime baskı yapmaya başladı.

Cemre Yıldız
500

