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6 gollü mağlubiyet sonrası sinirden gözü dönen İrfan Can Kahveci tribüne dalıyordu! Stat güvenliği zor zapt etti

1 Aralık 2023 08:58 Son Güncelleme: 09:13 Abone Ol

Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maçın son düdüğüyle birlikte İrfan Can Kahveci, tribündeki taraftarlarla tartıştı. Kendisine yapılan tepki sonrası çılgına dönen Kahveci'yi taraftarlarla karşı karşıya gelmemesi için stat güvenliği güçlükle engelledi.